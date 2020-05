Katy Perry enceinte et totalement nue dans son dernier clip

C’est une année prolifique pour Katy Perry. La chanteuse et son compagnon - le célèbre acteur Orlando Bloom - attendent leur premier enfant ensemble. A côté de ça, la chanteuse fait son retour dans les bacs avec un cinquième album. "Je vais sortir un album, cette année, confinement ou pas. On ne va pas laisser ce virus nous arrêter de danser", confiait la star lors d’un live Facebook. Cet opus sera différent des autres, "ça ne ressemblera pas aux précédents albums, on n’aura pas forcément les mêmes moyens de le réaliser, mais j’espère que la musique vous parlera". En attendant de le découvrir, Katy Perry propose à ses fans un premier single intitulé "Daisies" dévoilé ce vendredi 15 mai. Le titre fait l’éloge de la confiance en soi. Quant à son clip, il dévoile les courbes de la chanteuse.

Elle se dévoile intégralement nue

Tout au long de la vidéo qui dure près de trois minutes, Katy Perry apparaît dans un décor naturel. On y voit une rivière, de la roche et de la végétation. L’interprète du titre "I kissed a girl" porte une longue robe blanche à travers laquelle on devine ses courbes de femme enceinte. Au cours du clip, la chanteuse qui n’a pas froid aux yeux se baigne dans la rivière… intégralement nue ! Katy Perry apparaît alors à l’écran cachant quelques parties de son corps avec ses mains et dévoilant son magnifique ventre. L’artiste américaine donnera naissance cet été à son premier enfant, une petite fille comme elle l’avait dévoilé sur son compte Instagram. En couple avec Orlando Bloom, déjà papa d’un petit garçon né d’une précédente union, Katy Perry semble nager dans le bonheur.

Par Valentine V.