Katy Perry enceinte : Orlando Bloom dévoile une vidéo hilarante sur Instagram

Le 5 mars 2020, la planète people apprenait avec joie la première grossesse de Katy Perry avec l’acteur Orlando Bloom. En couple depuis 2016, Katy Perry et Orlando Bloom ont connu une brève séparation en mars 2017. Ils se sont ensuite remis ensemble et ne se sont pas lâchés depuis. C’est dans son clip "Never Worn White" que la chanteuse a révélé de manière très originale son joli ventre déjà bien rond, à la fin de la vidéo. L'interprète de 'I kissed a girl' avait également dévoilé que l’accouchement était prévu pour cet été ! "Il va se passer beaucoup de choses cet été. Je vais donner naissance, littéralement et au sens figuré... à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps", avait-elle déclaré avant d’ajouter : "Je suis excitée, nous sommes excités et heureux. C'est probablement le plus long secret que j'ai eu à garder".

Les deux tourtereaux attendent une petite fille. Le 29 avril dernier, Katy Perry avait d’ailleurs donné des nouvelles de son enfant dans l’émission "Live with Kelly and Ryan". "J'ai eu une échographie et ma fille était en train de bouger. J'ai vraiment une vidéo d'elle en train de me faire un doigt d'honneur ! J'étais là : 'C'est mon enfant !", s’était-elle réjouie.

Orlando Bloom hilare !

Si l’accouchement est prévu pour bientôt, Katy Perry et Orlando Bloom semblent impatients ! Pour faire passer le temps, le couple hollywoodien s’amuse sur les réseaux sociaux. Ce samedi 8 août 2020, Orlando Bloom a d’ailleurs dévoilé une vidéo hilarante de Katy Perry.

Alors qu’ils étaient en voiture, Katy Perry est descendue du véhicule pour offrir à son fiancé une chorégraphie très drôle ! Le ventre à l’air, Katy Perry se déhanche à proximité de la voiture conduite par Orlando Bloom. Hilare, la star de "Pirates des Caraïbes" n’a pas manqué d’immortaliser le moment avant de le dévoiler sur son compte Instagram. Les commentaires ne se sont pas fait attendre. "C’est la meilleure", "Oh mon dieu, elle est géniale", peut-on lire tandis que certains saluent "sa meilleure performance".

