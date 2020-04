Katy Perry enceinte : sa drôle de photo pour dévoiler le sexe de son bébé

C’est le 5 mars dernier que la célèbre chanteuse américaine a confirmé les rumeurs de grossesse dans un clip intitulé "Never Worn White" et diffusé sur Youtube. Katy Perry dévoilait alors son ventre de future maman. Si elle s’apprête à pouponner pour la première fois, ce n’est pas le cas d’Orlando Bloom, son compagnon. L’acteur est déjà papa d’un petit garçon prénommé Flynn qu’il a eu de son précédent mariage avec la mannequin australienne Miranda Kerr. En couple depuis 2016, Katy Perry et Orlando qui devaient se marier à l'été 2020 au Japon ont choisi l’humour pour dévoiler le sexe de leur futur enfant. Bien loin des ballons, paillettes ou confettis bleus ou roses, c’est à travers une photo décalée postée sur le compte Instagram de la chanteuse que l’on découvre le sexe du bébé.

Une photo faite avec la complicité d’Orlando Bloom

C’est l’acteur qui a servi de modèle, il apparaît avec un grand sourire le visage couvert de crème rose pâle. "C’est une fille" écrit en légende Katy Perry. Elle géolocalise sa photo par "Girls Run The World", comprendre, "les filles dirigent le monde". Un très belle nouvelle pour la chanteuse qui a perdu sa grand-mère au début du mois de mars. La photo est drôle et saluée par les internautes. Des personnalités répondent à ce post en témoignant leur amour, c’est le cas de l’actrice Zoé Saldana, de Rachel Zoé ou encore de la production d’American Idol. En pleine épidémie de coronavirus, le tournage de la série "Carnival Row" qui se déroulait à Prague en République Tchèque s’est arrêté et Orlando Bloom a pu rejoindre sa belle.

Par Non Stop People TV