Katy Perry enceinte, son couple avec Orlando Bloom en péril ?

L’année 2020 sera particulière pour Katy Perry puisque la chanteuse va accueillir son tout premier enfant. C’est dans son dernier clip que la star américaine a révélé sa grossesse alors qu’elle file le parfait amour avec Orlando Bloom : "Il va se passer beaucoup de choses cet été. Je vais donner naissance, littéralement et au sens figuré... à quelque chose que vous attiendiez depuis longtemps. Je suis excitée, nous sommes excités et heureux. C'est probablement le plus long secret que j'ai eu à garder", a expliqué Katy Perry lors d’un live sur Instagram. Mais alors que la chanteuse a dévoilé récemment sur la Toile son baby-bump, Katy Perry doit à présent faire face à des problèmes au sein de son couple.

"Ils passent par quelques hauts et bas"

Selon US Weekly, la relation entre Katy Perry et Orlando Bloom "a considérablement changé depuis qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Orlando et elle passent actuellement par quelques hauts et bas. Katy doit gérer le stress qu'engendre une première grossesse et Orlando est stressé à l'idée d'avoir un enfant dans leurs vies en cette période précise", a expliqué une source. Katy Perry avait elle-même reconnu lors d’un entretien avec Ryan Secret qu’il y avait "pas mal de frictions" entre elle et son compagnon. Malgré tout, Katy Perry est "remplie de joie et exaltée par sa grossesse car elle a toujours préféré être une mère plutôt qu’une star". Espérons que l’arrivée prochaine de leur fille va permettre à Katy Perry et Orlando Bloom de se réconcilier.

Par Alexia Felix