Katy Perry est enceinte de son premier enfant ! Comme le révèle la presse américaine ce jeudi 5 mars 2020, la chanteuse de 35 ans attend son premier bébé avec l'acteur Orlando Bloom. Et c'est dans son tout dernier clip intitulé "Never Worn White", mis en ligne ce jeudi 5 mars 2020 sur YouTube, que la célèbre chanteuse américaine a annoncé la bonne nouvelle au monde entier en affichant tout simplement son ventre arrondi à la fin de la vidéo.



Alors que certains fans ont cru à une supercherie pour les besoins du clip, la chanteuse est rapidement sortie du silence et à confirmé être enceinte de son premier enfant dans un live Instagram. La jolie brune de 35 ans a d'ailleurs révélé que le bébé devrait naître cet été : "Il va se passer beaucoup de choses cet été. Je vais donner naissance, littéralement et au sens figuré... à quelque chose que vous attiendiez depuis longtemps". Très heureuse, l'artiste a ajouté : "Je suis excitée, nous sommes excités et heureux. C'est probablement le plus long secret que j'ai eu à garder".

Katy Perry et Orlando Bloom fondent une famille

Après avoir été mariée à Russell Brand et après avoir été en couple avec John Mayer et Diplo, Katy Perry file le parfait amour avec l'acteur Orlando Bloom depuis 2016. Après une brève séparation en mars 2017, les deux stars hollywoodiennes ont remis le couvert et ne sont plus lâchés depuis.



Fiancés depuis le 14 février 2019, Katy Perry et Orlando Bloom s'apprêtent donc à fonder une famille ensemble. Si la chanteuse va devenir maman pour la première fois, l'acteur va quant à lui goûter aux joies de la paternité pour la seconde fois. En effet, il est déjà papa d'un petit garçon de 7 ans prénommé Flynn, fruit de son mariage avec le mannequin australien, Miranda Kerr.









