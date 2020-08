Katy Perry et Orlando Bloom parents : leur petite fille est née

Ça y est, Katy Perry a accouché ! La chanteuse américaine a donné naissance à son premier enfant, le deuxième pour Orlando Bloom. L’heureuse nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux de l’Unicef ce jeudi 27 août. L’organisme humanitaire a publié la première photo de la fille du couple et dévoile son prénom. L’acteur a partagé le post sur son compte Instagram. Le cliché représente les trois mains de la famille enlacées. Une tendre photo accompagnée d’une légende avec le prénom du bébé. "Bienvenue au monde Daisy Dove Bloom !" Dans la suite du texte, Katy Perry et Orlando Bloom décrivent leur bonheur. Il s’agit du premier enfant du couple. Ambassadeurs de bonne volonté de l’Unicef, ils n’hésitent pas à envoyer un message fort.

Un geste fort de la part du couple

"Nous nageons dans l’amour et l’émerveillement depuis l’arrivée de notre fille en bonne santé" déclarent Katy Perry et Orlando Bloom. Puis la chanteuse et l’acteur reconnaissent être privilégiés : "Mais nous savons que nous avons eu de la chance et que tout le monde ne peut pas vivre un accouchement aussi paisible que le nôtre. Partout dans le monde, des communautés souffrent d’une pénurie de personnel de santé et toutes les 11 secondes une femme enceinte ou un nouveau-né meurt". Ils font ensuite référence à la pandémie de coronavirus, "Depuis le Covid-19, de nombreux nouveau-nés sont en danger à cause du manque d’accès à l’eau, au savon, aux vaccins et médicaments qui préviennent des maladies. En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur, nous compatissons aujourd’hui plus que jamais avec les parents en difficulté".

Pour célébrer l’arrivée de leur fille, le couple a mis en place une page au nom de leur enfant afin de récolter des dons pour les jeunes mères et nouveau-nés en difficulté. Tout au long de sa grossesse, Katy Perry a partagé des moments avec sa communauté Instagram. Que ce soient des nouvelles de son état de santé, la magnifique chambre de leur petite ou encore des photos hilarantes.

Par Valentine V.