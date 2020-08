Katy Perry et Orlando Bloom parents : Miranda Kerr adresse un message à son ex-mari

Katy Perry et Orlando Bloom sont comblés. Le couple vient d’accueillir une petite fille prénommée Daisy Dove, née le 26 août 2020. "Nous nageons dans l’amour et l’émerveillement depuis l’arrivée de notre fille en bonne santé", ont déclaré Katy Perry et Orlando Bloom sur les réseaux sociaux. L’heureuse nouvelle a suscité beaucoup de réactions sur Instagram, notamment de la part de l’ex-femme d’Orlando Bloom. Avant de couler des jours heureux avec Katy Perry, Orlando Bloom a vécu six ans auprès du mannequin Miranda Kerr.

Mariés en 2010, Orlando Bloom et Miranda Kerr ont même donné naissance à un garçon prénommé Flynn. D’ailleurs, le petit garçon âgé de neuf ans maintenant s’entend à merveille avec sa célèbre belle-mère Katy Perry ! "Ils sont souvent ensemble et ça se passe très bien. Orlando et moi avions décidé d'attendre de connaître une personne pendant six mois avant de faire des présentations pour ne pas chambouler notre fils", confiait Miranda Kerr à People Magazine en 2017.

Miranda Kerr "heureuse" pour son ex-mari

L’entente semble au rendez-vous entre Orlando Bloom et Miranda Kerr. À tel point que le mannequin n’a pas hésité à féliciter son ex-mari et sa nouvelle compagne en apprenant la naissance de Daisy Dove. "Je suis si heureuse pour vous. J’ai trop hâte de la rencontrer", a-t-elle posté en commentaire d’un cliché posté par Orlando Bloom montrant la main de Daisy Dove tenant le pouce de l’acteur.

De son côté, Miranda Kerr a également refait sa vie. Après son divorce avec Orlando Bloom, Miranda Kerr file le parfait amour avec Evan Spiegel, l’un des créateurs du réseau social Snapchat. Ensemble, ils ont eu deux garçons : Hart (2 ans) et Myles (bientôt 1 an).

Par Matilde A.