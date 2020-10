Katy Perry : Orlando Bloom réalise son "rêve" pour son anniversaire

Katy Perry pourrait-elle être plus heureuse ? Côté professionnel, la chanteuse rencontre toujours un succès fou. Et côté personnel, l’interprète de "I Kissed a Girl" est sur un nuage. Pour cause, Katy Perry vient de donner naissance à son premier enfant. Il y a deux mois jour pour jour, Katy Perry devenait en effet maman d’une petite fille prénommée Daisy Dove et née de sa relation avec l’acteur Orlando Bloom. Fiancés et désormais parents, Katy Perry et Orlando Bloom sont comblés. Si leur mariage est très attendu, la chanteuse et l’acteur ont dû repousser l’événement à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Selon une source proche du couple, le mariage était prévu au Japon avec 150 invités. "Ils étaient tous deux ravis que les détails du mariage soient enfin finalisés, mais ils mettent le projet sur pause à cause du coronavirus", a-t-on appris d’un informateur en mars dernier. Un coup dur pour Katy Perry qui se faisait une joie d’avancer enceinte jusqu’à l’autel.

"Ton rêve est devenu réalité"

À cause du virus venu de Chine, les rassemblements ne sont pas permis pour le moment. En plus de son mariage, Katy Perry a également dû faire une croix sur une fête à la hauteur de ses espérances pour son anniversaire ! Ce dimanche 25 octobre 2020, la chanteuse fêtait ses 36 ans. Si elle n’a pas pu rassembler tous ses proches, elle a pu compter sur son fiancé Orlando Bloom pour lui faire une belle surprise ! Il a sollicité l’un des idoles de Katy Perry pour enregistrer une vidéo d’anniversaire surprenante : le journaliste Borat Sagdiyev, joué par Sacha Baron Cohen. "Ton rêve est devenu réalité, un message d'anniversaire, joyeux anniversaire mon amour", écrit Orlando Bloom en légende de la fameuse vidéo. En voilà une jolie surprise !

Par Matilde A.