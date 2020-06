Katy Perry a pensé au suicide : ses terribles confidences

Tout lui réussit. Alors que son cinquième album est attendu dans les bacs cette année, Katy Perry est enceinte de son premier enfant et file le parfait amour avec son compagnon, Orlando Bloom. Si elle donne des nouvelles de sa grossesse à ses fans et dévoile son baby-bump, la chanteuse a fait de sombres révélations à la radio SiriusXM. Celle qui attend une petite fille est revenue sur une période difficile qui remonte à 2017. A cette époque, Katy Perry se sépare d’Orlando Bloom après un an de relation et sort au même moment son album "Witness", un drôle de sentiment pour la star. "Ma carrière était sur une trajectoire montante, encore et encore et puis il y a eu un petit décrochage, pas si grand quand on regarde ça de l’extérieur. Mais pour moi ça a été un séisme" débute Katy Perry.

Des propos qui font froid dans le dos

La chanteuse poursuit son explication, "Je m’étais séparée de mon copain qui est devenu depuis le père de mon bébé. Et puis j’étais excitée de pouvoir voler à nouveau avec la sortie de mon prochain album. Mais les critiques ne m’ont pas fait planer donc je me suis juste crashée". Un moment très dur à vivre pour la chanteuse qui livre une terrible révélation. "Ça a été tellement important pour moi d’être cassée comme ça que j’ai pu trouver mon intégrité dans une toute autre voie. Et de vivre ma vie autrement qu’en étant une pop star assoiffée de succès tout le temps. La gratitude est certainement la chose qui a sauvé ma vie parce que si je ne l’avais pas trouvée, je me serais vautrée dans ma propre tristesse et je me serais probablement suicidée".

Des propos qui font froid dans le dos mais qui semblent désormais loin pour Katy Perry qui confirme avoir "trouvé des voies pour être reconnaissante" et confie avoir consulté des psychologues. Dans quelques semaines, la chanteuse et l’acteur accueilleront leur premier enfant ensemble.

Par Valentine V.