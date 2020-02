Katy Perry s'évanouit sur le tournage d'American Idol

Un tournage dont elle se souviendra. L'émission "American Idol", diffusée sur la chaîne américaine ABC ce dimanche 23 février doit être très attendue par les téléspectateurs. Cette version américaine et équivalente de la "Nouvelle Star" a connu un drame lors du tournage et le pire a été évité de peu. En effet, une fuite de gaz a eu lieu et le site People a diffusé en avant-première un teaser de cette émission. Dans cet extrait, Katy Perry, l'une des juges "d'American Idol", aux côtés de Luke Bryan et Lionel Richie, attend le prochain candidat et s'inquiète de sentir une odeur dérangeante. Elle demande alors à ses deux collègues : "Les gars, vous ne trouvez pas que ça sent le gaz ?". Luke Bryan lui répond alors : "Si, le propane. Et c'est fort !". L'odeur est devenue si insupportable que Katy Perry, qui est accusée d'agression sexuelle, a ajouté : "C'est intense, je commence à avoir mal à la tête. C'est terrible !". A ce moment-là, elle s'est saisie de son téléphone portable et a couru vers la sortie suivie par les deux autres membres du jury...

Une sacrée chute

Si l'histoire aurait pu se terminer ainsi, l'extrait révèle qu'il y a eu des conséquences suite à l'inhalation de ce gaz. Même si tous les candidats ont été évacués par la production et que les pompiers sont arrivés pour prendre en charge la situation, le mal était déjà fait. Katy Perry, qui se trouvait à l'extérieur du bâtiment a tenté d'expliquer qu'elle ne se sentait pas bien, quelques secondes avant de s'évanouir et de tomber sur le sol. Ce teaser s'arrête ainsi, avec le malaise de la girlfriend d'Orlando Bloom. Cependant, si ABC diffuse ces images et l'émission, c'est que tout a dû rapidement rentrer dans l'ordre après l'intervention des secours. En tout cas, cet incident devrait faire parler de lui et les téléspectateurs pourraient être nombreux à vouloir découvrir le dénouement de l'histoire dans "American Idol" !

Par Solène Sab