Kelly Osbourne et la drogue : après 4 ans de sobriété, elle annonce avoir rechuté

Kelly Osbourne a déjà fait plusieurs cures de désintoxication pour se soigner de son addiction à la drogue. Des substances qu'elle a commencé à consommer très jeune. À 13 ans, Kelly Osbourne consommait déjà du Vicodin. Rapidement, elle a augmenté les doses car les effets que lui procurait le Vicodin lui plaisait. Kelly Osbourne expliquait dans son livre "Fierce By Kelly Osbourne" que ces pilules lui donnaient la confiance dont elle avait besoin pour participer à l'émission de MTV, "The Osbournes". La fille d'Ozzy et Sharon Osbourne disait également que cette drogue lui permettait de faire face au cancer de sa mère. "Je me levais le matin et j’avalais 6 pilules. Assez rapidement, je suis passée à 50 pilules par jour. La plupart des gens meurent d'une overdose avec 10 pilules. Mes amis m’appelaient ‘Noddy’ parce que je dormais tout le temps. Mes parents s’en doutaient. Ma mère me disait : Chérie, est-ce que tu prends quelque chose ? S’il te plaît, dis-le moi. Mais je savais bien mentir", écrivait-elle dans son livre. Quand ses célèbres parents ont découvert qu'elle mentait, ils ont décidé de l'envoyer faire une cure de désintoxication. Celle-ci n'a pas suffit puisque Kelly Osbourne en a rapidement entamé une deuxième.

"J'ai rechuté, je n'en suis pas fière"

Les cures de désintoxication ont été réellement bénéfiques pour Kelly Osbourne qui est restée sobre pendant quatre ans. Mais après quatre années de sobriété, Kelly Osbourne vient d'annoncer une triste nouvelle à ses fans sur son compte Instagram : elle a rechuté. "C'est un peu dur pour moi d'en parler, mais je vous ai toujours promis d'être honnête sur ma situation et où j'en suis sur le chemin de la guérison", a-t-elle commencé avant de poursuivre : "J'ai rechuté. Je n'en suis pas fière, mais j'ai su me remettre sur les bons rails". Au moment de sa vidéo, Kelly Osbourne assure être sobre. "J'ai vraiment compris que ce serait seulement un jour après l'autre et je voulais simplement vous dire la vérité parce que je ne vous ai jamais menti. Merci beaucoup pour votre soutien et votre amour", déclare Kelly Osbourne. La chanteuse de 36 ans a ensuite indiqué qu'elle parlerait plus longuement de sa rechute dans le premier épisode de son nouveau podcast intitulé "The Kelly Osbourne and Jeff Beacher Show".

Par Matilde A.