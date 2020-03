Kendji Girac agressé par quatre hommes armés

Le 6 mars dernier, TF1 a diffusé le tout nouveau spectacle des Enfoirés baptisé "Le Pari(s) des Enfoirés 2020". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver de nombreux artistes sur la scène de l'AccorHotels Arena, notamment Kendji Girac. Ce dernier a rejoint la troupe en 2017, quelques années seulement après sa victoire dans "The Voice" (saison 3). À l'époque, il avait réagi à son arrivée dans la bande de Coluche au micro de RTL. "C'est vrai, ça fait deux ans qu'on passé à côté, mais là, on va pouvoir le faire. C'est quand même important, pour la cause, pour les gens et je suis content d'y être. La solidarité... On peut toujours aller plus loin quand on est ensemble. Quand je regardais tous ces artistes, je me disais que je n'allais jamais pouvoir les rencontrer un jour. C'est sûr que ça fait rêver. Ce sont des spectacles qui sont jolis, on voit tout le monde, c'est vraiment chaleureux", disait-il.

Des objets de valeur dérobés ?

Alors qu'il était à Montréal la semaine dernière pour son tout premier concert au Canada, Kendji Girac aurait été victime d'une agression dans la nuit du 10 au 11 mars à Chelles, en Seine-et-Marne. C'est en tout cas ce que nos confrères de La Marne ont révélé, précisant que les informations qu'ils ont obtenues leur ont été confirmées par des "sources policières". D'après leurs informations, le chanteur de 23 ans aurait été victime d'un vol avec arme sur le parking d'Auchan alors qu'il sortait d'une soirée au bowling avec un ami. L'artiste aurait fait face à quatre individus armés "de bombes lacrymogènes", précisent nos confrères. "Après avoir violenté le chanteur et son ami, ils leur ont dérobé des effets personnels dont une montre, des clés de voiture ainsi qu'une sacoche".

Les malfaiteurs auraient ensuite pris la fuite. Toujours d'après La Marne, Kendji Girac a déposé plainte au commissariat de Chelles. "L'enquête a été saisie par la police judiciaire de Meaux qui devra déterminer si les agresseurs ont visé spécifiquement le chanteur", ont conclu nos confrères.

Par Non Stop People TV