Kendji Girac papa : il se confie sur ses courtes nuits dans C à vous

Ce mardi 16 février 2021, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Jamy Gourmaud, ancien présentateur de "C’est pas sorcier", et le chanteur Kendji Girac. L’occasion pour la présentatrice de "C à vous" d’interroger Kendji Girac sur ses premières semaines en tant que papa. En effet, jeudi 28 janvier 2021, Kendji Girac a annoncé la naissance de sa fille Eva Alba. Une grande surprise pour les fans de Kendji Girac vu que le chanteur n’avait pas officialisé la grossesse de sa compagne. Très discret sur sa vie privée, Kendji Girac n’a pas dévoilé le visage de sa fille. En revanche, il a accepté de faire quelques confidences intimes sur l’accouchement de sa compagne. "Quand j'ai vu la femme à l'accouchement j'ai dit 'ah j'ai de la chance de ne pas passer par là'. C'était dur. C'est beau mais c'est dur", a-t-il estimé au micro de Pascal Nègre sur RFM.

Kendji Girac papa poule

Ce mardi 16 février, Kendji Girac était l’invité de "C à vous" sur France 5. Interrogé par Anne-Elisabeth Lemoine sur son sommeil, Kendji Girac a avoué que ses nuits étaient plus courtes qu’avant l’arrivée de son bébé. "On m’a tout le temps dit que les nuits, j’allais souffrir. Moi, j’aime bien dormir", a-t-il commencé par expliquer. Jamy Gourmaud, papa de deux fils, a alors rebondi : "Un jour, peut-être que les nuits sont un petit peu plus paisibles". De quoi rassurer Kendji Girac ! "Quand tout le monde me disait ‘tu vas pas dormir de la nuit’, j’avais peur. Y avait une petite peur qui s’était installée. Et là maintenant, je me lève par volonté et ça me fait plaisir", a encore assuré le chanteur de 24 ans.

Par Matilde A.