Kendji Girac papa : ses premières confidences sur la paternité

Depuis quelques jours maintenant, la vie de Kendji Girac a littéralement changé. Et pour cause, le chanteur découvert dans la saison 3 de "The Voice" vient d'être papa pour la première fois de sa vie. Il avait annoncé la nouvelle sur son compte Instagram le 26 janvier dernier. Il avait posté une photo des petits pieds de sa fille en noir et blanc, qu'il avait accompagné de la légende suivante : "Quand l'amour prend vie. Bienvenue à ma princesse EVA ALBA que j'aime plus que tout ! 26/01/2021".

Kendji Girac est extrêmement discret sur sa nouvelle vie. Depuis la naissance de sa vie, le chanteur ne s'était jamais confié sur ce rôle de père. Et c'est désormais chose faite.

"Les nuits sont compliquées mais on pense à l'amour et au bonheur qu'il y a"

Invité ce mercredi 10 février au micro de Chérie FM dans l'émission "Le Réveil Chéri" le coach de The Voice Kids a accepté de faire quelques déclarations. "Pour moi, c'est un bonheur qui se rajoute dans la famille. Elle a deux semaines aujourd'hui. C'est incroyable ! Les nuits sont compliquées mais on pense à l'amour et au bonheur qu'il y a. Mais sinon, c'est merveilleux".

Kendji Girac ne souhaite pas dévoiler le visage de son enfant pour le moment, mais a donné quelques indices : "Elle me ressemble un peu ! Elle a les yeux de la mère. Elle a les yeux de la mama !" Une petite fille qui le comble désormais de bonheur, mais qui ne lui donne pas spécialement envie d'agrandir encore la famille. "Je ne veux pas beaucoup d'enfants. Avec les temps qui court, je pense que faire un enfant, c'est compliqué. Avec tout ce qui se passe, ça fait peur ! On n'a pas envie de mettre des enfants au monde. Et avec l'avenir qu'on leur réserve, c'est incertain".

