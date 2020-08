Kendji Girac : pourquoi le chanteur n'est pas prêt pour devenir papa

Révélé au grand public dans la saison 3 de The Voice en 2014 qu'il a remportée, Kendji Girac s'apprête à faire son retour dans le programme de TF1. Mais dans un autre registre : celui de coach dans The Voice Kids. En attendant de le découvrir juger les prestations des enfants à partir de ce samedi 22 août 2020, le chanteur s'est confié dans les colonnes de Télé 7 Jours sur la paternité. Tandis que les coachs Jenifer, Soprano et Patrick Fiori ont des enfants et arrivent plus facilement à se faire entendre par les jeunes chanteurs et chanteuses, Kendji Girac a découvert une nouvelle expérience avec les petits.

Kendji Girac n'est pas prêt pour devenir père

"Les autres ont une façon plus naturelle de parler aux enfants. Moi, je suis le 'bon copain'. J'ai plus de mal à faire preuve d'autorité", a avoué le chanteur qui ne se voit pas devenir père tout de suite. Agé de 24 ans, Kendji Girac se trouve encore trop jeune pour franchir le pas. Mais le musicien vit déjà entouré des enfants dans sa famille. "Des enfants, j'en ai plein à la maison. Une véritable équipe de foot. J'ai le temps encore", a confié le chanteur qui sait déjà qu'il veut partager sa passion avec ses futurs enfants. "Ce qui est sûr, c'est que je transmettrai mon amour de la musique à tous mes enfants, et ils en feront ce qu'ils voudront", a assuré le chanteur qui a découvert son goût pour la musique tout petit. Au milieu d'une ambiance musicale avec un père jouant souvent de la guitare, le jeune garçon s'était rapidement mis à chanter, s'est-il souvenu.

Par Marie Merlet