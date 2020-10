Kendji Girac se confie sur son mode de vie "comme un gitan"

Depuis sa victoire de The Voice en 2014, Kendji Girac a enchaîné les succès. Porté par ses titres "Andalouse" ou "Color Gitano", le chanteur de 24 ans s'est constitué un fidèle public au fil des années. Après avoir fait son retour dans l'émission de TF1 en tant que coach pour The Voice Kids, Kendji Girac sort son quatrième album "Mi Vida". Malgré cette nouvelle vie, le chanteur est resté proche de sa famille et n'a pas véritablement changé de quotidien. D’origine gitane, Kendji Girac a assuré au Parisien toujours vivre "comme un gitan".

"C’est mon équilibre"

Pour la première fois, le chanteur a ouvert les portes de sa maison familiale où vivent ses parents, ses frères et sœurs et leurs enfants. Dans le jardin de cette "maison individuelle modeste" en banlieue parisienne, "une dizaine de caravanes" sont installées, dont une où le chanteur aime y dormir parfois. "Parfois je dors dans la maison, parfois dans la caravane, c'est un refuge dans lequel je me sens bien, et j'adore y entendre le bruit de la pluie qui me berce. C'est une chance d'avoir les deux", a-t-il confié au Parisien. "Peu de gens imaginent que je vis encore comme ça mais c’est mon équilibre", a assuré Kendji Girac qui a tenté de vivre dans un appartement, sans y arriver. "J'y suis resté une semaine et je suis rentré ici. Il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. Ça m'a agacé, je me sentais seul, abandonné. Malgré les allers-retours qui me prennent du temps, c'est ici que je me sens le mieux", a confié le chanteur attaché à ses racines.

Par Marie Merlet