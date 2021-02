Kendji Girac : ses confidences sur l'accouchement de sa femme

Contre toute attente, Kendji Girac est devenu papa. A la grande surprise, le chanteur a annoncé la naissance de son premier enfant fin janvier. A travers un cliché en noir et blanc sur lequel on aperçoit les petits pieds du bébé, Kendji Girac a souhaité la bienvenue à sa fille prénommée Eva Alba : "Quand l’amour prend vie… Bienvenue à ma princesse EVA ALBA que j’aime plus que tout". Discret sur sa vie privée, le chanteur qui a ainsi annulé sa venue aux Enfoirés 2021, n'a pas dévoilé l’identité de la maman de son enfant. Toutefois, il a accordé quelques confidences au micro de Pascal Nègre sur RFM ce samedi 13 février. Interrogé s'il trouvait plus difficile d'être une femme ou un homme, le jeune papa a reconnu qu'il est "difficile" d'être une femme en évoquant l’accouchement de sa compagne.

"C'est beau mais c'est dur"

"Parce que quand j'ai vu la femme à l'accouchement j'ai dit 'ah j'ai de la chance de ne pas passer par là'. C'était dur. C'est beau mais c'est dur", a-t-il confié. Sur son rapport à l'amour, Kendji Girac a avoué qu'il "aime facilement" : "C'est quelque chose de naturel ; j'ai tendance à donner plus d'amour que les autres m'en donnent. Je pense à mon amour, mon coeur, mes sentiments, c'est plus compliqué parce que moi j'aime facilement". Sur son nouveau rôle de père, le chanteur avait confié son bonheur sur Chérie FM le 10 février : "Pour moi, c'est un bonheur qui se rajoute dans la famille. Elle a deux semaines aujourd'hui. C'est incroyable ! Les nuits sont compliquées mais on pense à l'amour et au bonheur qu'il y a. Mais sinon, c'est merveilleux".

Par Marie Merlet