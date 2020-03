Kenny Rogers : décès d'un grand nom de la country

Dans la nuit de vendredi 20 à samedi 21, Kenny Rogers, figure emblématique de la musique country, est décédé. Ses proches ont annoncé la nouvelle dans un communiqué "Rogers s'en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle, accompagné par des soins palliatifs et entouré de sa famille".

Ils ont ensuite déclaré qu'ils organiseraient une cérémonie intime et en petit comité "sans lien avec l'urgence nationale liée au Covid-19" ont-ils précisé. Le chanteur s'était fait connaître dans les années 1950 aux côtés de groupe comme The Scholars ou The Bobby Doyle Trio. Il avait lancé sa carrière solo dès 1976. Quelques années plus tard, son album The Gambler lui confirmait sa place de figure emblématique de chanteur dans la musique country, remise au goût du jour par "Wild Rose".

une carrière bien remplie

Et pour cause, plus de 60 de ses chansons ont atteint le top 40 des meilleures ventes aux États-Unis et 50 de ses albums se sont classés dans les meilleures ventes. Kenny Rogers avait également chanté dans la célèbre chanson We Are the World. Les récompenses n'avaient pas manqué durant sa longue carrière. En effet, il avait à son actif six country mais aussi à trois reprises un Grammy, contrairement à ces stars qui n'ont jamais été récompensées. Toujours actif et prêt à découvrir de nouvelles choses, le chanteur avait commencé une carrière d'acteur à partir de 1970, il a joué au total dans une vingtaine de séries télévisées et films.

Kenny Rogers avait quitté la scène en 2017, après 60 ans de carrière et une tournée d'adieu annoncée en 2015. Il avait pu assurer quelques concerts avant de faire une pause loin des feux des projecteurs. Quelques mois après, il annonçait l'annulation des dernières dates pour "problèmes de santé non spécifiés.

Par J.F.