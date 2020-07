Kim Kardashian et Kanye West : Un divorce désormais inévitable ?

Mercredi 22 juillet, Kim Kardashian est sortie de son silence après les propos tenus par Kanye West sur Twitter. Dans des messages qu'il a depuis effacés, le rappeur s'en est pris à sa femme, l'accusant d'avoir voulu l'interner. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi confié qu'il tentait de divorcer de la mère de ses enfants depuis novembre 2018, date à laquelle elle avait rencontré Meek Mill à l'hôtel Waldorf. Enfin, ses propos sur l'avortement tenus lors de son discours pour la présidentielle aux Etats-Unis ont choqué le clan Kardashian.

Pour la première fois, Kim Kardashian s'est exprimée sur les troubles bipolaires de l'artiste. "N'importe quelle personne qui a ça ou connaît une personne qu'il aime qui en souffre, sait à quel point c'est compliqué et douloureux à comprendre", a-t-elle posté sur Instagram. Et de poursuivre : "Je n'ai jamais parlé publiquement de la façon dont ça nous a affectés à la maison, car je protège mes enfants et le droit à la vie privée de Kanye lorsqu'il s'agit de sa santé. Mais aujourd'hui, je sens que je dois en parler en raison de la stigmatisation et des idées fausses sur la santé mentale".

"Elle sait qu'elle ne peut pas sauver son mariage"

De nouvelles informations ont été dévoilées ce jeudi 23 juillet par plusieurs médias américains. Ainsi, le Daily Mail rapporte que le confinement aurait éloigné le couple. En effet, Kim Kardashian et Kanye West auraient vécu cette période chacun de leur côté dans leur maison familiale. Et ce n'est pas tout : les deux stars auraient envisagé de divorcer il y a déjà plusieurs semaines, avant les tweets postés par le rappeur. Les récents évènements auraient précipité les choses, et aujourd'hui, les deux parties penseraient que leur mariage est terminé, comme l'a précisé le journal britannique.

Une source qui s'est confiée au Sun a été plus précise sur la situation du couple. En effet, d'après elle, Kim Kardashian est prête à divorcer, mais à une seule condition : que Kanye West se soigne. "Kim pense qu'elle est la seule à pouvoir 'sauver Kanye'. Après tout ce qu'il s'est passé cette semaine, elle sait qu'elle ne peut pas sauver son mariage. Mais elle ne se séparera pas de lui tant qu'il est au plus bas. Elle se doit ainsi qu'à ses enfants de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il reçoive de l'aide".

