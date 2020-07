Kim Kardashian évoque la bipolarité de Kanye West pour la première fois

Confusions et larmes. Pour son premier meeting de campagne, le rappeur Kanye West a surpris. Vêtu d’un gilet pare-balles, il a évoqué son père qui voulait que sa mère avorte lorsqu’elle était enceinte de lui, puis la grossesse de sa femme Kim Kardashian alors enceinte de leur fille North West. "J’ai failli tuer ma fille", s'est exclamé le chanteur en pleurs. Des déclarations qui ont fait le tour du net et qui n'ont pas manqué d'inquiéter ses fans. Plus tard sur Twitter, il tweete plusieurs messages depuis supprimés dans lesquels il indique que sa femme aurait voulu le faire interner. Ce mercredi 22 juillet, Kim Kardashian s’est exprimée pour la première fois via ses stories Instagram. Et elle évoque les troubles bipolaires du chanteur.

"Kanye a des troubles bipolaires"

"Comme beaucoup le savent, Kanye a des troubles bipolaires" débute la star américaine. Puis elle confie à quel point cela est "compliqué et douloureux" à comprendre. Si elle n’en avait pas parlé publiquement avant c’était pour "protéger ses enfants" et afin de respecter "l’intimité de Kanye". Elle ajoute que la famille est "impuissante" face à la maladie. Mais après la polémique, Kim Kardashian décide qu’elle doit prendre la parole. "Je comprends que Kanye soit sujet aux critiques car il fait partie des personnalités publiques et ses actions peuvent avoir des répercussions", écrit-elle. Elle ajoute que son mari est une personne "brillante mais compliquée qui a la pression d’être un artiste et un homme de couleur, qui a dû surmonter la perte douloureuse de sa mère et doit vivre avec la pression et l’isolement que provoquent ses troubles bipolaires". Kim Kardashian explique que ceux qui le connaissent savent que "ses mots ne reflètent parfois pas ses pensées". Elle termine en écrivant que "vivre avec des troubles bipolaires ne rabaisse pas ses rêves et sa créativité".

