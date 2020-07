Kim Kardashian : Kanye West lui présente ses excuses publiques

Mercredi 22 juillet, Kim Kardashian s’exprimait pour la première fois sur les troubles bipolaires de son mari, Kanye West. "Comme beaucoup le savent, Kanye a des troubles bipolaires" débute la star américaine. Puis elle confiait à quel point cela est "compliqué et douloureux" à comprendre. Si elle n’en avait pas parlé publiquement avant c’était pour "protéger ses enfants" et afin de respecter "l’intimité de Kanye".

A la suite de son premier meeting de campagne, Kanye West qui s'est lancé dans la course à la présidentielle, avait publié une série de tweets supprimés depuis, dans lesquels il expliquait que sa femme avait voulu le faire interner de force. Le rappeur avait ensuite attaqué sa belle-mère Kris Jenner et a dénoncé la mauvaise influence qu'elle aurait sur sa fille au quotidien. Kanye West qui souffre de bipolarité a déjà été hospitalisé en novembre 2016 dans un hôpital psychiatrique de Los Angeles.

Après cette série d'attaques publiques gratuites plutôt difficiles à encaisser pour Kim Kardashian, Kanye West vient enfin de corriger le tir. L'artiste dans un tweet publié en fin de journée le samedi 25 juillet, lui présente ses excuses. "J'aimerais m'excuser auprès de ma femme Kim, d'avoir rendu public quelque chose qui était une affaire privée. Je n'ai pas assuré ses arrières comme elle a assuré les miens. À Kim, je veux dire que je sais que je t'ai blessé. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci d'être toujours là pour moi", écrit-il. Kim Kardashian va-t-elle passer l'éponge alors que les rumeurs de divorce du couple se font de plus en plus pressantes ?

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.