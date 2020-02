Koba LaD accusé d’homophobie : le rappeur déprogrammé de plusieurs festivals

Ses excuses et ses explications n’ont convaincu personne. Accusé d’homophobie, Koba LaD doit aujourd’hui faire face au revers de la médaille : les organisateurs de plusieurs festivals ont annoncé leur intention de déprogrammer le rappeur de 19 ans.

Les faits reprochés à Koba LaD remontent à plusieurs mois. Très actif sur Snapchat, le jeune homme relaie un jour la capture d’écran d’un article presse qui parle d’un tragique infanticide avec pour titre : "Ce père tue son propre fils de 14 ans parce qu’il était gay". Sur la photo en question relayée par Koba LaD, apparaît le message "bien joué" mais aussi un émoji de deux mains qui se serrent, pour évoquer une éventuelle satisfaction.

Le rappeur éjecté de plusieurs scènes

Face à la polémique grandissante, le jeune homme a pris la parole pour se défendre via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux : "Je ne suis pas homophobe, chacun pour soi, dieu pour tous (...) Je ne cautionne pas du tout le meurtre, ni l'enfant gay, rien à voir, hors sujet, c'est une incompréhension (...) il faut souligner que le screen (l'écran) les mains qui se serrent, le 'bien fait', ce n'est pas moi qui l'ai marqué". Conscient d’avoir fait une erreur dans son premier message d'excuses, le rappeur a déclaré s’être "mal exprimé" et s’est donc repris dans une seconde vidéo : "Je ne cautionne pas le meurtre. Après l'enfant gay franchement... chacun pour soi, dieu pour tous, voilà, là je suis en vacances, arrêtez de me prendre la tête".

Cela n’a malheureusement pas suffi pour persuader l’opinion publique et les organisateurs de nombreux festivals de musique où le rappeur devait se produire. "Si nous voulons croire en la maladresse d'un jeune homme dont les actes ont pu dépasser la pensée dans un contexte d'hyper connectivité, il n'en demeure pas moins que les idées qui ont été véhiculées n'ont pas leur place dans la Citadelle (d'Arras)", expliquent les organisateurs du Main square Festival dans un communiqué. "Maladresse ou conviction, il en va de la responsabilité d'un artiste populaire, quels que soient son âge et ses positions, de ne pas susciter par son comportement la haine à l'égard de l'autre. Vivre ensemble, accepter l'autre tel qu'il est, s'opposer à toute forme de discrimination, c'est ce que défend le VYV Festival, c'est même le coeur de son identité", écrivent quant à eux les organisateurs du VYV Festival de Dijon où le rappeur devait chanter le 13 juin prochain.

Koba LaD n’est également plus à l’affiche du festival parisien We Love Green, qui se tiendra le dimanche 7 juin 2020 : "Malgré les excuses publiques de l'artiste sur sa maladresse, les idées véhiculées sont contraires à l'état d'esprit du festival", écrivent les organisateurs avant de préciser qu'ils ont "toujours défendu la diversité et le respect d'autrui".

L’interprète du tube "RR 9.1" n'est pas non plus le bienvenu en Belgique puisque le Dour Festival a décidé d'annuler la prestation du rappeur prévue pour le 19 juillet prochain. L'organisation a déclaré dans un communiqué, condamner "fermement tout type de discours haineux".

Par E.S.