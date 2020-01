Kobe Bryant mort : M Pokora adresse un message fort à sa famille sur Instagram

Le monde du sport est en deuil. Dimanche 26 janvier, un accident d'hélicoptère a eu lieu à Calabasas, en Californie. Parmi les victimes se trouvaient Kobe Bryant - héros des Lakers - et sa fille Gianna, âgée de 13 ans. "Il n'y a pas eu de survivant... Il y avait neuf personnes, dont le pilote, à bord de l'appareil", a déclaré Alex Villanueva, le shérif du comté de Los Angeles. Cette tragique disparition a plongé les fans du sportif dans une profonde tristesse. De nombreuses personnalités ont aussi réagi, de Justin Timberlake à Alicia Keys en passant par Kim Kardashian ou encore Aaron Paul (Breaking Bad).

David Beckham est lui aussi sorti de son silence dans un long texte posté sur sa page Instagram. "Il m'a fallu des heures pour écrire quelque chose et même maintenant, mes mots ne suffiront pas à décrire ce que je ressens avec la perte tragique de Kobe. Il était spécial en tant qu'athlète, mari, père et ami (...) C'est déchirant", postait-il.

"Retrouver les siens est une bénédiction"

Lundi 27 janvier 2020, M Pokora a adressé un tendre message à sa famille au lendemain de la mort tragique de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna. "Quitter sa maison et y revenir sain et sauf pour retrouver les siens est une bénédiction sous-estimée", a-t-il posté dans sa story Instagram. Depuis une semaine, le chanteur pouponne. En effet, sa compagne Christina Milian a donné naissance à un petit garçon prénommé Isaiah.

S'il s'agit du deuxième enfant pour l'artiste américaine, l'interprète de "Si t'es pas là" est devenu papa pour la première fois. "Ce que j'ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d'être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu'il m'arrive dans cette vie", a-t-il confié sur Instagram.

Par Clara P