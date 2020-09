Kool and the Gang : Le cofondateur du groupe Ronald Bell est mort

Triste nouvelle pour le monde de la musique. Ce mercredi 9 septembre, Ronald Bell, le cofondateur du groupe mythique Kool ans the Gang, est mort à l’âge de 68 ans. C’est à son domicile dans les îles Vierges que le musicien est décédé comme l'a annoncé un proche du groupe, Angelo Ellerbee, à l’AFP. Pour le moment, la cause du décès n’a pas été révélée. Né à Youngstown dans l’Ohio en 1951, Ronald Bell s’est fait connaitre au début des années 1960 lorsqu’il a fondé les Kool and the Gang, groupe de jazz-funk et de funk avec son frère Robert et ses amis Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown et Ricky West. Avant de prendre ce nom, le groupe en avait testé d’autres comme The Jazziacs, The New Dimensions ou encore Kool & the Flames.

Un groupe mythique

Le groupe s’est rapidement fait connaître dans le monde entier pour ses tubes comme "Celebration", "Jungle Boogie" et "Ladies’ Night". Kool and the Gang avait même reçu en 1978 un Grammy pour sa contribution à la musique du film "Saturday Night Fever" avec John Travolta. En 2018, le groupe avait fait son entrée dans le Songwriters Hall of Fame. Au total, le groupe a sorti 23 albums. Ronald Bell laisse derrière lui sa femme Tia et dix enfants. En 2018, il avait accordé une interview au New Yorker, restant humble sur ses contributions à la musique : "Beaucoup de chansons, je les ai peut-être dirigées. Mais c’est vraiment, avec un ‘K’, le [collective] génie d’un groupe appelé Kool & the Gang".

Par Alexia Felix