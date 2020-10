La Compagnie créole confrontée au racisme à l'Eurovision, Clémence Bringtown raconte (Exclu vidéo)

En août dernier, Jordan de Luxe a fait son retour sur Non Stop People aux commandes de son émission "L'instant de Luxe". Il a reçu de nombreuses personnalités pour échanger avec eux sur leur actualité, mais aussi sur leur carrière et vie personnelle. Mardi 27 octobre, Danièle Evenou a raconté le jour où son mari a sorti sa culotte devant François Mitterrand.

"C'était un jour d'un conseil des ministres. Il s'habille et il s'en va (...) À la fin, il discute avec François Mitterrand. Il fait très, très chaud. Georges cherche son mouchoir, il l'avait oublié. Alors il sort sa pochette pour s'essuyer et c'était ma culotte", racontait-elle. Comment a réagi l'ancien président de la République ? "Il a eu paraît-il un sourire très coquin et comme le soir même - on n'avait pas de portable à l'époque - il y avait un cocktail, j'y suis allée. Il nous a regardé Georges et moi et c'était : 'Ah, ils doivent bien s'éclater ces deux-là'", poursuivait-elle.

"On a eu le deuxième prix..."

Ce vendredi 30 octobre, Jordan de Luxe a reçu Clémence Bringtown, l'une des chanteuses de "La Compagnie créole". Elle est revenue sur la tentative du groupe de représenter la France à l'Eurovision lors de la présélection du concours. Elle a surtout révélé les raisons de sa défaite, en 1983. "On a su qu'on n'a pas eu le prix parce qu'on était un groupe de noirs et que la France n'était pas prête de représenter un groupe de noirs à l'époque. C'était dans les années 80 (...) Guy Bonnet nous a remplacés. On a eu le deuxième prix, il a eu le premier prix", a-t-elle raconté.

Comment l'a-t-elle su ? "Je l'ai su parce que notre producteur est sorti et a dit : 'Vous n'allez pas gagner, mais vous étiez les meilleurs' et sa femme a pleuré en disant : 'Ce sont des racistes'. Ce n'est pas grave, c'est passé. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Ça ne nous a pas empêché d'être avec nos fans, de passer des moments. Je pense que ça a évolué aujourd'hui", a-t-elle répondu.

