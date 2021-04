Lady Gaga : cinq personnes arrêtées suite à l'agression de son dogsitter

Lady Gaga a eu la peur de sa vie. Le 24 février dernier, aux alentours de Sierra Bonita Avenue dans le quartier de West Hollywood, son dogsitter Ryan Fischer a été victime d'une terrible agression alors qu'il promenait les trois chiens de la chanteuse. Deux individus ont kidnappé les deux chiens de la chanteuse en le blessant par balles. L'homme de 30 ans avait rapidement été transféré à l'hôpital. Sur son lit, ce dernier avait déclaré par le biais de son compte Instagram : "Je suis toujours en train de m'en remettre, j'ai vraiment frôlé le pire. J'ai tenté de rester éloigné des médias. J'écrirai davantage plus tard pour vous expliquer la situation, mais la gratitude que je ressens pour tout cet amour que j'ai reçu, des quatre coins de la planète, est immense et intense. Je sens votre soutien. Merci".

"un crime perpétré sans vergogne"

Une enquête était en cours afin de comprendre ce qu'il s'était réellement passé. Ce jeudi 29 avril, les autorités viennent de rendre leur verdict dans un communiqué. Trois jeunes personnes âgées de 18, 19 et 27 ans ont été inculpées pour le vol des chiens et tentative de meurtre contre le dogsitter de Lady Gaga. Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascon a ensuite déclaré : "C’est un crime perpétré sans vergogne sur la voie publique et qui a laissé un homme grièvement blessé".

Deux autres suspects, considérés comme complices ont également été arrêtés. Il s'agit d'une femme de 50 ans, cette même femme qui avait rendu les deux chiens quelques jours après l'enlèvement. Elle avait déclaré qu'elle les avait retrouvés dans la rue et avait pris contact avec la chanteuse qui offrait une récompense de 500 000 dollars. Le deuxième suspect, lui, était chargé de récupérer la récompense.

Par J.F.