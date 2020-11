Lady Gaga clashée par Donald Trump : pourquoi son père va quand même voter pour lui

Qui a dit que la politique était une affaire de famille ? Alors que les Américains découvriront le visage de leur prochain président, nombreuses sont les célébrités à soutenir leur candidat favori. Si Hollywood s’est toujours placé du côté des démocrates, cette année ne sera pas une exception. Mais cela suffira-t-il a Joe Biden pour s’installer à la Maison Blanche ? En attendant le résultat du dépouillement qui s'annonce très serré ce 4 novembre 2020, il peut compter sur Lady Gaga pour inciter ses fans à voter bleu.

Lors de son meeting dans la ville de Pittsburgh, le démocrate a eu droit à eu droit à un discours très engagé de la part de la chanteuse qui en a profité pour dézinguer Donald Trump, candidat à sa propre réélection. "Désormais, c’est le moment de faire des choses concrètes (…). Il est l’heure voter comme si l’avenir de notre pays en dépendait parce que c’est le cas !", a-t-elle commencé par lancer.

Lady Gaga appelle à voter "comme si votre vie en dépendait"

Avant de demander à voter contre Donald Trump, "l'homme qui croit que sa notoriété lui donne le droit d’attraper une de vos filles, de vos sœurs, de vos mères ou de vos femmes par n’importe quelle partie de leur corps", en réference à l’enregistrement dans lequel Donald Trump s’est amusé à dire : "Quand tu es une star (...) tu peux attraper [les femmes] par la chatte". "Écoutez-moi bien, je veux vous rappeler à tous ainsi qu’à tous les gens qui écoutent : nous savons que la Pennsylvanie peut changer les choses. Alors nous avons besoin de vous, de votre famille, de vos amis, de votre générosité. Vous devez voter comme si votre vie en dépendait, ou comme si la vie de vos enfants en dépendait, parce que c’est une réalité".

Mais chez les Germanotta, de son vrai nom, tout le monde ne vote pas démocrate, bien au contraire. Sur Twitter, son Joe Germanotta a annoncé soutenir Donald Trump qui a pointé du doigt sa fille pour ses choix politiques. Un choix qu’il a expliqué sur le même réseau social : "Vous avez peut-être remarqué que mes convictions politiques et spirituelles sont différentes. La liberté et la liberté de choix ne sont pas politiques". Et ce, alors que quelques heures plus tôt, Donald Trump s'en prenait de nombreuses stars dont Lady Gaga, Jon Bon Jovi, LeBron James, Beyoncé et Jay-Z pour soutenir son rival lors de la course à la Maison Blanche. "Lady Gaga n'est pas si bien ! Je pourrais vous raconter des histoires sur Lady Gaga. Je connais beaucoup d’histoires sur Lady Gaga", a lancé le président américain lors de son meeting en Pennsylvanie.

Par C.F.