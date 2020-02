Lady Gaga en couple, elle officialise au Super Bowl 2020

Célibataire depuis de nombreux mois, Lady Gaga avait affolé ses fans avec une possible idylle avec l'acteur Bradley Cooper. Alors que les deux stars ont partagé l'affiche du film "A star is born", les internautes ont rapidement affirmé que Lady Gaga et Bradley Cooper étaient en couple. Mais sur le plateau de l'émission "Jimmy Kimmel Live", Lady Gaga avait finalement mis un terme à la rumeur : "Les gens ont vu de l'amour, et devinez quoi ? C'est ce qu'on voulait vous faire voir. C'est une chanson d'amour ! Le film est une histoire d'amour (…) Pour la performance, il était important que nous soyons connectés tout le temps". Et finalement ce dimanche 2 février, Lady Gaga a dévoilé à la surprise générale son tout nouveau compagnon.

La chanteuse avec un homme d'affaires

Présente à Miami pour assister au Super Bowl 2020, Lady Gaga s'est montrée aux côtés de Michael Polansky, CEO de Parker Group et philanthrope. La chanteuse aurait rencontré l'homme d'affaires lors d'une soirée de Parker Group organisée en décembre dernier dans la résidence de Los Angeles de Sean Parker, co-créateur de Facebook : "Michael est quelqu'un de très intelligent et de sérieux, qui est toujours resté discret. Les gens disent qu'ils se sont rencontrés lors d'évènements qu'il a organisés à son domicile pour Parker Group et son association qui lutte contre le cancer. Lady Gaga et Michael Polansky étaient ensemble lors de l'anniversaire de Sean Parker en décembre", a confié une source restée anonyme à Page Six. Diplômé de harvard, Michael Polansky a lancé et dirige encore de nombreuses entreprises.

Lady Gaga’s new boyfriend revealed as investor Michael Polansky https://t.co/FkuC1dJIpV pic.twitter.com/i7A0MQxQMT — POWER 107.9 (@POWER1079) February 2, 2020

Par Alexia Felix