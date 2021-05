Lady Gaga enceinte après avoir été violée, elle raconte son traumatisme

C’est un récit glaçant que Lady Gaga a livré dans "The Me You Can't See" ("Le moi que vous ne pouvez pas voir", ndlr) sur AppleTV+. La chanteuse révèle avoir été violée par un producteur alors que sa carrière débutait à peine. Ce dernier menaçait Lady Gaga de brûler ses chansons si elle ne répondait pas à ses désirs. Lady Gaga dévoile aussi être tombée enceinte de ce même producteur après avoir été violée quand elle n’avait que 19 ans. "Il m'a déposée, enceinte, au coin d'une rue... parce que je vomissais et que j'étais malade", raconte Lady Gaga. Si elle ne communique pas le nom de son agresseur, l’interprète de "Poker Face" explique avoir été victime d’une importante dépression des années après les faits. Elle a aussi souffert d’amnésie traumatique. "Je comprends le mouvement #MeToo, je comprends que certaines personnes soient d'accord avec le fait de faire ça, moi non. Je ne veux plus jamais revoir ce visage", indique Lady Gaga.

"J’avais été enfermée dans un studio pendant des mois"

En 2019, alors qu’elle est récompensée par un Oscar pour le film "A Star Is Born", son moral est au plus bas. Lady Gaga se fait hospitaliser pour de fortes douleurs généralisées. "Je ne pouvais plus sentir mon corps. D'abord, j'ai ressenti une immense douleur, puis je n'ai plus rien senti du tout et j'en ai été malade pendant des semaines. J'ai réalisé que c'était la même douleur que j'avais ressentie lorsque la personne qui m'a violée m'a déposée au coin d'une rue, près de chez mes parents. J'étais malade parce qu'on avait abusé de moi et que j'avais été enfermée dans un studio pendant des mois", dit-elle. Plus de deux ans et demi de soins psychiatriques ont été nécessaires à Lady Gaga pour s’en sortir. "J'ai fait une dépression totale pendant quelques années. Je n'étais plus la même. J'ai eu tellement d'IRM, de radios et scanners et ils n'ont rien trouvé. Mais le corps se souvient. C'était la même douleur qu'après mon viol", continue Lady Gaga.

Par Matilde A.