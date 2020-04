Lady Gaga : quelles stars vont participer à son concert One World : together at home ? 

À situation inédite, événement inédit. La chanteuse Lady Gaga a eu la bonne idée d'organiser un concert planétaire. La jeune femme s'est alliée à l'association Global Citizen pour le mettre en place.

En effet, depuis le début de la crise du coronavirus qui touche le monde entier, les artistes sont mis à mal. De nombreux concerts sont annulés et la saison des festivals risque d'être bien mince cette année.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affiche a de quoi faire pâlir les plus grands organisateurs. Le concert accueillera des stars, confinées, du monde entier. On pourra retrouver Paul McCartney, Billie Eilish, Camila Cabello, Pharrel Williams, John Legend, Andrea Bocelli, Jennifer Lopez, Alanis Morissette, parmi tant d'autres. Côté francophone, on retrouve Christine & The Queens, Céline Dion ou encore Angèle.

un concert 2.0

Lady Gaga qui a récemment interpellé Emmanuel Macron sur le coronavirus, a organisé une collecte avec l'OMS qui s'élève désormais à 35 millions de dollars.

Le concert en lui-même n'a pas vocation à récolter de l'argent. Lors d'une conférence elle s'est exprimée à ce sujet "Nous voulons souligner la gravité de ce mouvement historique sans précédent (…) et célébrer le pouvoir de l'esprit humain. Pendant le concert, posez votre portefeuille et appréciez le spectacle car vous le méritez tous".

Le concert est diffusé sur les réseaux sociaux mais également sur France 2 et france.tv. La diffusion commencera sur france.tv le samedi 18 avril à 20 heures avant de passer sur France 2 à 2 heures du matin. France 4 rediffusera l'événement le dimanche 19 à 20h45 et France 2 à 22h45.

Par J.F.