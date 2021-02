Lady Gaga : ses chiens volés durant une terrible attaque, une personne blessée par balles

Voilà quelques jours que Lady Gaga est à Rome pour le tournage d’un film. Durant son séjour en Europe, la chanteuse et actrice qui vient de se remettre d'une mauvaise chute, a malheureusement été avertie d’un terrible drame : son promeneur de chiens a été blessé par balles ce jeudi 25 février 2021. Le Daily Mail révèle en effet que Ryan Fischer, un jeune homme de 30 ans a été touché à la poitrine à quatre reprises dans la soirée de ce mercredi, alors qu’il promenait Miss Asia, Koji et Gustavo, les trois bouledogues français de la star américaine.

Les suspects qui ont été décrits comme "deux hommes noirs portant des casquettes de baseball" sont repartis en volant deux des trois chiens. Il a ensuite été rapporté que Miss Asia, le troisième chien est parvenu à s’enfuir avant de revenir auprès de la victime et de se réfugier dans ses bras. Bien heureusement et malgré les quatre balles qui ont atteint sa poitrine, Ryan Fischer est encore en vie. L’homme "respirait à peine" lorsque les premiers secours sont arrivés sur place, à West Hollywood a rapidement été transporté à l’hôpital le plus proche.

Une grosse récompense pour les chiens de Lady Gaga

La police qui a bien entendu été dépêchée sur place enquête désormais pour déterminer s’il s’agit d’un vol ciblé et les assaillants sont toujours recherchés à l’heure actuelle. Comme le précise The Daily Mail, les bouledogues français sont très prisés et peuvent beaucoup d’argent : "Ils se vendent généralement entre 1 500 dollars et 3000 dollars en moyenne.

Lady Gaga qui est une amoureuse inconditionnelle des animaux n’a pas encore réagi à ce drame mais plusieurs sources ont fait savoir - auprès du site américain TMZ - qu’elle est "extrêmement bouleversée." La chanteuse qui est aussi actrice depuis quelques années offre d’ailleurs une récompense de 500 000 dollars pour le retour sain et sauf de Koji et Gustavo.

Par E.S.