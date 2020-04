Lady Gaga : Son geste incroyable pour combattre le coronavirus

C'est une crise sanitaire qui touche tous les pays. Aucune personne n'est épargnée... Hommes politiques, célébrités, familles royales, le coronavirus touche tous les milieux sociaux confondus. D'ailleurs, le premier ministre anglais, Boris Johnson a été testé positif au Covid-19 et transféré en soins intensifs ce lundi 6 avril. Chaque jour, des milliers de personnes succombent à ce virus et les conséquences sanitaires, économiques et politiques sont dramatiques. En tout cas, de nombreuses célébrités tentent de venir en aide comme elles le peuvent pour tenter d'éradiquer la pandémie du coronavirus. Si certains font des dons, d'autres essayent d'occuper et de divertir toutes les personnes confinées grâce à des lives sur les réseaux sociaux, pour bien qu'ils restent chez eux. De son côté, Lady Gaga a aidé à lever 35 millions de dollars en sept jours pour l'OMS et a annoncé un concert en ligne pour soutenir tout le personnel soignant qui se bat au quotidien contre le coronavirus.

35 millions de dollars

C'est en direct d'une conférence de presse virtuelle de l'OMS, qui s'est déroulée ce lundi 6 avril que Lady Gaga est intervenue et a annoncé une nouvelle incroyable. Elle a révélé avoir récolté 35 millions de dollars en seulement sept jours pour aider à combattre le Covid-19. Elle s'est alors exprimée : "Nous sommes tous tellement reconnaissants envers les soignants du pays et du monde entier. Cette pandémie est une catastrophe et je les remercie tellement d’être au front, je prie aussi pour les victimes du Covid-19. Cela a été un plaisir de coopérer avec l’organisation Global Citizen pour lever des fonds en coulisses.". Lady Gaga, qui est en couple, a ajouté : "Mes pensées vont aussi aux personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont du mal à se nourrir, eux et leurs enfants.". Les stars font preuve de solidarité en ces temps de crises.

Lady Gaga helped raise $35 million in the past 7 days for the World Health Organization. pic.twitter.com/G9KKeKDfyB — Lady Gaga Updates (@LGTourNews) April 6, 2020

Par Solène Sab