Laeticia Hallyday amoureuse : pourquoi elle avait “peur de tromper Johnny”

Ce mercredi 15 juillet, Laeticia Hallyday fait la Une de Paris Match. La veuve de Johnny Hallyday n’élude aucun sujet : la bataille autour de l’héritage du rockeur, les dettes qu’il avait, sa nouvelle vie de maman seule avec deux jeunes ados et son nouvel amour. Depuis près d’un an, la jolie blonde est amoureuse de Pascal Balland, un restaurateur parisien. Dans les colonnes de Paris Match, la mère de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) évoque sa rencontre avec Pascal Balland. Celle-ci a eu lieu durant l’été 2019 à Saint-Barthélemy. "Nous nous sommes rencontrés à un moment où j’étais à terre et lui en plein divorce, rien n’est jamais dû au hasard", indique Laeticia Hallyday. "Je n’imaginais pas pouvoir aimer à nouveau. J’avais peur de tromper mon mari. Johnny n’est jamais loin de moi. J’ai beaucoup de gratitude envers Pascal d’accepter ça", continue la femme de 45 ans.

Une nouvelle vie de famille à inventer

Si Laeticia Hallyday semble plus sereine maintenant et décidée à vivre à fond son amour avec Pascal Balland, pas question pour elle de vivre cette nouvelle histoire là où elle a vécu avec Johnny Hallyday. "On va essayer cet été à Saint-Barth mais je réinventerai ma vie autrement. Dans un autre bungalow, dans un espace que je n’ai pas occupé avec Johnny", déclare-t-elle. La veuve du rockeur souhaite en tout cas prendre son temps. "On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l’autre. Tout doucement. Pour mes enfants, comme pour les siens, c’est important", explique Laeticia Hallyday. En effet, Pascal Balland (47 ans) est papa de trois enfants : Max (18 ans), Mathilde (14 ans) et Madeleine (6 ans). "Une jolie famille recomposée" de cinq enfants commente Laeticia Hallyday dans Paris Match.

Par Non Stop People TV