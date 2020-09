Laeticia Hallyday annonce une belle surprise pour les fans de Johnny Hallyday

Presque trois ans après la mort de Johnny Hallyday, les fans pleurent encore le chanteur. Et il y a fort à parier que cette nouvelle leur mettent un peu de baume au coeur. Alors que Johnny Hallyday est au coeur de l'actualité pour les problèmes d'héritage, c'est aujourd'hui pour sa musique que le rockeur fait parler. Laeticia Hallyday vient de poster un message sur son compte Instagram et annonce la sortie d'un album posthume.

"Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny. Son dernier road-trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d’autres surprises dans un seul coffret. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l’Amérique, sa source d’inspiration. Sortie le 23 octobre prochain".

un titre inédit

Ce dernier, intitulé "Son rêve américain" devrait comprendre 2 CD dont le concert qu'avait donné Johnny Hallyday à New-York en mai 2014, mais également le film de son dernier road-trip en 2016 avec ses amis, dont Pierre Billon et Maxim Nucci.

L'album recensera évidemment un titre inédit, "Deux sortes d'hommes", issus des séances d'enregistrement de l'un de ses derniers albums "rester vivant", sorti en 2014. La sortie est prévue pour le 9 octobre prochain.

Une belle nouvelle pour les fans qui attendaient cette sortie avec impatience. En juillet dernier, Laeticia Hallyday se confiait sur le sujet à Paris Match et révélait que Johnny Hallyday avait laissé beaucoup de titres inédits derrière lui : "Johnny nous a laissés bien des choses. (...) Après tout ce qu'on vient de traverser, c'est important de se remettre à la musique, de travailler sur des projets qu'on avait lancés : des documentaires, des biopics, des albums".

Par J.F.