Laeticia Hallyday : ce qu'elle a caché à Johnny Hallyday à l'annonce de son cancer

Laeticia Hallyday aura tout fait pour protéger Johnny Hallyday jusqu'au bout. Dans un long entretien accordé à "Sept à Huit" diffusé sur TF1 ce dimanche 18 octobre, Laeticia Hallyday est revenue sur sa relation avec Johnny Hallyday et a abordé les derniers jours à ses côtés. Elle s'est confiée sur une information qu'elle a décidé de lui cacher afin de le préserver. Tout a commencé lors de son road-trip aux États-Unis en septembre 2016, le rockeur âgé de 73 ans se sent alors "très fatigué". "Il avait très peur de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout […] J’ai vu qu’il était à bout de souffle et qu’il avait du mal à respirer" confie Laeticia Hallyday qui a reservé une belle surprise aux fans du chanteur. C'est alors qu'une longue série d'examens débute à l'hôpital. Et tandis que son médecin suspectait une infection, Johnny Hallyday a en réalité, un cancer au stade 4.

"Je ne regrette pas"

Afin de ne pas l'amenuir, Laeticia Hallyday décide de ne pas lui dire. "On me dit qu’il en a pour trois mois donc à ce moment-là tout s’écroule. On est un genou à terre. On ne sait pas comment on va faire, comment on va lui dire. On ne sait pas comment il va le supporter, comment il va se battre. J’ai passé la nuit à l’hôpital avec lui et il m’a dit : ‘Dis-moi ce que c’est. Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je vais crever ?’ Et je ne pouvais pas lui dire, ce n’était pas le moment, ni à moi de le faire".

Le lendemain, le chanteur apprend qu'il est malade "Je l’avais préparé à entendre que ce n’étaient pas des bonnes nouvelles et qu’on allait commencer une guerre et un combat qu’il avait déjà connus", mais la compagne de Pascal Balland refuse qu'il connaisse son espérance de vie : "J’ai demandé à ce qu’on ne lui dise pas et j’ai eu raison. Je ne regrette pas aujourd’hui parce que le combat a duré 15 mois et je crois qu’il n’aurait pas duré aussi longtemps si on lui avait dit la vérité".

Par J.F.