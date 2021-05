Laeticia Hallyday : ce sursis supplémentaire demandé au fisc

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décédait des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis de nombreuses années. Laeticia Hallyday se retrouvait donc veuve et endettée comme elle le confiait dans les colonnes de Paris Match en juillet 2020. Durant cet entretien, elle déclarait que le chanteur lui avait laissé une importante dette fiscale : "Sur les chiffres, il y a eu énormément de fantasmes. La réalité, c’est qu’il y a du patrimoine, peu de trésorerie et beaucoup de dettes. C’est ainsi, je ne veux pas m’étendre davantage. Ce que je veux, c’est qu’on retrouve de la dignité et que la mémoire de Johnny ne soit plus jamais bafouée" expliquait-elle.

laeticia hallyday dans une mauvaise posture

Le 24 mars dernier, le fisc annonçait qu'il faisait une belle faveur à Laeticia Hallyday. En effet au lieu des 34 millions à payer, la veuve du rockeur n'en aurait finalement que 30 millions à rembourser. Une somme importante répartie en plusieurs redressements fiscaux dont un de 13 millions d'euros déjà réclamé par le fisc en 2011. Mais Laeticia Hallyday serait dans l'impossibilité de payer cette somme. D'après le site Capital, la compagne de Jalil Lespert aurait engagé plusieurs procédures pour ne pas payer le remboursement fiscal de 13 millions d'euros. Pour essayer de payer cette somme, Laeticia Hallyday se sépare actuellement de nombreuses propriétés comme celle de Pacific Palisades. En attendant de toucher l'argent de cette vente, elle aurait demandé un autre sursis au fisc. Affaire à suivre…

Par J.F.