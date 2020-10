Laeticia Hallyday célibataire : la veuve de Johnny aurait rompu avec Pascal Balland

A 45 ans, Laeticia Hallyday viendrait à nouveau de se retrouver sur le marché des célibataires. Selon les informations du magazine Closer, en kiosque ce vendredi 23 octobre, la jolie blonde se serait séparée de son compagnon Pascal Balland après un peu plus d'un an de relation. C'est à l'été 2019, soit un an et demi après la mort de son mari Johnny Hallyday, que Laeticia Hallyday était tombée sous le charme du restaurant français.



Très vite, les deux tourtereaux avaient tenté de former une adorable famille recomposée. Si Laeticia Hallyday est maman de Jade, 16 ans et Joy, 12 ans, Pascal Balland est quant à lui papa de trois enfants prénommés Max, Mathilde et Madeleine.

En couple à trois avec Johnny Hallyday...

Ce dimanche 18 octobre 2020, Laeticia Hallyday a pourtant évoqué sa relation avec Pascal Balland durant son interview accordée à Sept à Huit sur TF1 : "J'arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là... C'est courageux pour l'homme, pour un homme dans ma vie aujourd'hui. La place de Johnny est encore bien présente. C'est pas facile, on est souvent un couple à trois" lançait-elle.



Si Pascal Balland semblait avoir réussi à accepter la place importante de Johnny Hallyday au sein de leur couple, c'est peut-être la relation à distance qui a eu raison de leur relation. Laeticia Hallyday vit en effet entre Los Angeles et Saint-Barth où elle possède des demeures, tandis que Pascal Balland vit entre Los Angeles et Paris.



Après avoir réglé l'affaire du testament et trouvé un accord avec Laura Smet et David Hallyday, Laeticia Hallyday tente désormais de vendre la maison familiale de Los Angeles.

Par E.S.