Laeticia Hallyday : cet accord trouvé concernant l'héritage de Johnny

Décembre 2017, la France pleure l'un des rockeurs les plus emblématiques de son histoire. Les médias en parlent, l'information tourne en boucle et les hommages se multiplient. Mais quelques semaines après, Johnny Hallyday fait, malgré lui, la une des médias. Et pour cause, une affaire d'héritage qui a créé de nombreuses tensions entre Laeticia Hallyday qui a récemment perdu un procès, et les deux grands enfants de Johnny, David et Laura Smet. Ces derniers auraient été déshérités au profit de son épouse et des deux petites filles du rockeur Jade et Joy. Évidemment, cette décision ne leur a pas plu, ils ont décidé de faire appel à la justice afin de contester le testament. Une longue bataille judiciaire s'était alors engagée. Mais rien à faire, les deux clans n'arrivaient pas à trouver un accord, jusqu'à ce vendredi 3 juillet.

la hache de guerre enterrée ?

La veuve du rockeur a annoncé dans un communiqué qu'un accord avait enfin été trouvé concernant l'héritage. "Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille, est écrit dans le communiqué. Cela clôture plus de deux ans de bras de fer". Cette décision, Laeticia la savoure, elle se réjouit également que Laura Smet ait "saisi la main tendue".

Cette dernière renonce désormais à toute poursuite judiciaire en France et reconnaît également le testament américain qui ne prévoyait aucun héritage pour elle et David. La fille de Johnny a reçu de la part de Laeticia un chèque de 2,6 millions d'euros, en contrepartie, la compagne de Pascal Balland conserve l'intégralité du patrimoine immobilier, évalué entre 28 et 34 millions d'euros. Elle devra également honorer les nombreuses dettes fiscales du chanteur estimé par le fisc à 30 millions d'euros.

David Hallyday quant à lui, conserve son droit moral sur les projets commerciaux liés à l'oeuvre de son père. À l'instar de sa soeur Laura, il renonce à toutes les poursuites judiciaires et ne paiera pas pour les nombreuses dettes.

