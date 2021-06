Laeticia Hallyday : cette grande nouvelle qui va ravir les fans de Johnny !

Les fans de Johnny Hallyday attendent désormais le 14 septembre 2021 avec impatience ! En effet, avec la campagne de vaccination massive, la vie normale reprend petit à petit son cours. Ce samedi 29 mai était organisé le fameux "concert test". 5 000 personnes étaient réunies pour un concert d'Indochine, afin de voir si de tels événements pourraient reprendre plus rapidement que prévu. Des scènes de la vie d'avant qui ont réchauffé le coeur des Français quelques instants, en mal de concert.

Mais l'horizon tend à s'éclaircir de plus en plus. Certains n'hésitent déjà pas à communiquer sur leur prochaine tournée ou leur prochaine date. C'est le cas notamment de Laeticia Hallyday. Depuis plus de deux ans maintenant, la veuve du rockeur planche sur la journée hommage qui aura lieu le 14 septembre prochain. Laeticia Hallyday, en compagnie d'Anne Hidalgo, rebaptisera l'esplanade devant Bercy au nom de Johnny Hallyday, une oeuvre d'art qui symbolisera le chanteur sera également inaugurée.

un concert évenement

Mais contre toute attente, la journée hommage ne s'arrête pas là. À 20h, un grand concert aura lieu dans Bercy, lieu emblématique pour Johnny Hallyday puisqu'il s'y est produit pas moins de 100 fois, un record !

Le directeur de l'AccorHotel Arena, Nicolas Dupeux a donné quelques infirmations au Parisien sur cet événement. "Ce sera une grande célébration avec pour titre « Johnny Hallyday : que je t’aime ». Ce sera le concert de la reprise et c’est beau que ce soit avec Johnny, le recordman des concerts dans cette salle. Le 14 septembre est d’ailleurs un clin d’œil, car son premier Bercy a eu lieu le 15 septembre 1987. Les fans espéraient que l’hommage aurait lieu ici, certains voulaient même qu’on rebaptise la salle. Cette journée signifie beaucoup pour eux et pour nous".

Les places seront vendues autour de 35 euros, "les bénéfices de cette soirée coproduite seront reversés à des associations" précise le Parisien. Mais pas de panique si vous n'avez pas obtenu le précieux sésame, le show exceptionnel sera retransmis à la télé. Un grand rendez-vous à ne pas manquer qui regroupera une pléiade de stars comme Pascal Obispo, Patrick Bruel, Maxim Nucci, alias Yodelice, Gérald De Palmas, Gad Elmaleh, Calogero, Julien Doré, Louane, Christophe Maé, Kendji Girac, Slimane...

