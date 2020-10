Laeticia Hallyday confirme sa rupture avec Pascal Balland

Entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland, c’est officiellement terminé ! Alors que la nouvelle a été révélée il y a quelques jours par nos confrères de "Closer" qui racontaient les détails de la rupture, Laeticia Hallyday a confirmé l'information sur les ondes de Bel RTL ce vendredi 30 octobre 2020. En effet, selon nos confrères, la séparation a eu lieu le 14 octobre dernier après un dîner dans un restaurant du 7ème arrondissement de Paris. Après le repas, la maman de Jade et Joy s’est rendue chez Pascal Balland pour "récupérer quelques affaires" avant de regagner sa propriété des Hauts-de-Seine, à Marnes-la-Coquette. Le magazine rapporte aussi qu’au lendemain de la rupture entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland, le chauffeur, garde du corps et homme de confiance du clan Hallyday a récupéré le reste des affaires de sa patronne chez le restaurateur.

"C’était plus un pansement"

Si Laeticia Hallyday n’a pas raconté les détails de sa séparation, elle affirme néanmoins sur Bel RTL : "Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c'était plus un pansement". Sans citer Pascal Balland, avec qui sa relation aura duré plus d’un an, Laeticia Hallyday lève le voile sur sa situation amoureuse. La veuve du Taulier évoque également la mort de Johnny Hallyday, dont elle affirmait sur TF1 que sa place était "encore bien présente" dans sa vie. "Je n'ai pas quitté mon mari, c'est la vie qui nous a séparés. (...) Je pense que les fans sont aussi orphelins que moi", assure-t-elle dans la matinale de Bel RTL. Après sa rupture avec Pascal Balland, Laeticia Hallyday aurait retrouvé l’amour dans les bras d’un célèbre acteur qui répond au nom de… Jalil Lespert. "J'ai rencontré un autre homme", confie timidement Laeticia Hallyday sans citer le nom de l'heureux élu.

Par Matilde A.