Laeticia Hallyday : des costume de Johnny vendus aux enchères pour la bonne cause

Une vente aux enchères d’exception va s'ouvrir le 21 novembre prochain. La maison Drouot va proposer de nombreux lots ayant appartenu à des stars de la chanson française et internationale. Parmi des objets de Céline Dion, Charles Aznavour ou encore Claude François, ceux de Johnny Hallyday seront très attendus par les fans. Pour soutenir l'association Vaincre le cancer pour laquelle le rockeur avait donné un concert privé à l'Opéra Garnier en 2016, Laetitica Hallyday a décidé de mettre aux enchères plusieurs tenues de scène de son mari décédé.

Des tenues de scène aux enchères

La veuve du chanteur a notamment "souhaité poursuivre l'action de son mari en offrant à l'association un costume très important dans la carrière de l'artiste", est-il indiqué dans l'annonce sur le site de la maison Drouot. Ce costume de scène a été porté par Johnny Hallyday "dans de nombreuses émissions de télévision et lors de plusieurs concerts entre février et septembre 1976" et "confectionné dans les ateliers de la prestigieuse maison de couture Christian Dior". Un costume estimé entre 15 000 et 17 000 euros. D'autres tenues de scène et objets seront également proposées comme une combinaison de scène de la tournée de l'été 1978, des chemises de marque "Nudie's" et un gant de scène portés dans les années 70, une paire de santiags, ou encore le disque d'or pour la chanson Rock'n'Roll Attitude en 1998.

Par Marie Merlet