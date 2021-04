Laeticia Hallyday en couple avec Jalil Lespert : la veuve de Johnny Hallyday répond aux critiques

Entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, l'amour est au beau fixe. En couple depuis plusieurs mois, les deux tourtereaux ne cessent de partager leur affection sur les réseaux sociaux et ne se quittent plus. En attendant le renouvellement du visa touristique du réalisateur afin de pouvoir rentrer aux Etats-Unis, le couple s'est envolé vers le Mexique afin de passer du temps ensemble. Pour continuer de vivre leur histoire d’amour à Los Angeles où réside Laeticia Hallyday avec ses filles Jade et Joy, Jalil Lespert serait prêt à s'installer avec sa compagne dans une nouvelle maison. Les choses vont visiblement très vite entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert qui pourraient se marier selon Voici, mais cela ne plait pas à tout le monde.

Laeticia Hallyday approuve un message

Sur les réseaux sociaux, certains détracteurs reprochent à Laeticia Hallyday d'avoir remplacé Johnny Hallyday et ne voient pas d'un bon œil son idylle avec Jalil Lespert. En réaction à un cliché du couple partagé sur Twitter, un internaute a commenté : "Ça ne vaut pas Johnny", a repéré Closer. En réponse, un fan du rockeur a défendu Laeticia Hallyday : "Tant qu'ils sont heureux. Souhaitons leur beaucoup de bonheur et une très longue route ensemble. Laeticia n'oublie pas Johnny. Au contraire". Si la veuve de Johnny Hallyday ne répond jamais aux attaques, elle a fait ici une exception en décidant de liker le tweet prenant sa défense. Si Johnny Hallyday est toujours dans le cœur de la maman de Jade et Joy, elle a retrouvé le sourire avec Jalil Lespert et ne le cache pas.

Par Marie Merlet