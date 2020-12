Laeticia Hallyday en couple avec Jalil Lespert : première photo de famille pour Noël

Cela fait quelques mois maintenant que Laeticia Hallyday et Jalil Lespert filent le parfait amour. Une idylle fortement critiquée à ses débuts puisque la veuve de Johnny Hallyday venait de se séparer de Pascal Balland après plus d’un an de relation. Laeticia Hallyday et Jalil Lespert n’ont pas tardé à officialiser leur relation. Avant de passer le deuxième confinement ensemble, ils ont profité d’un week-end en amoureux à Rome pour Halloween. Puis, le couple s’est envolé pour Saint-Barthélémy où Johnny Hallyday est enterré. Là-bas, ils en profité pour prendre quelques clichés qu’ils viennent de dévoiler.

"L’amour est le plus beau des voyages"

C’est sur son compte Instagram que Laeticia Hallyday a partagé une photo de famille où l’on peut voir Laeticia Hallyday dans les bras de Jalil Lespert. Le couple est accompagné de Jade et Joy Hallyday. "Joyeux Noël à vous tous", écrit Laeticia Hallyday en légende du cliché. Jalil Lespert n’a pas manqué de partager le cliché dans sa story Instagram, avec le texte suivant : "L'amour est le plus beau des voyages mon ange @lhallyday. Love U so much (Je t'aime tellement en français, ndlr)". Cette photo a été prise il y a quelques jours, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ne se trouvant plus à Saint-Barth’ actuellement. Le couple est revenu à Paris pour les fêtes. Laeticia Hallyday a même convié Yaniss Lespert, le frère de son compagnon, à venir passer le réveillon de Noël à Marnes-la-Coquette. L’acteur, aperçu dans la série "Fais pas ci, fais pas ça" (France 2), était accompagné de sa compagne, Betina Sophia.

Par Matilde A.