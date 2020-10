Laeticia Hallyday en couple avec Pascal Balland : rares confidences sur sa vie amoureuse

Laeticia Hallyday est de retour en France. Depuis quelques jours, la veuve de Johnny Hallyday a posé ses valises à Paris avec ses deux filles, Jade et Joy. Laeticia Hallyday n’est pas venue en France pour se reposer. Bien au contraire. Elle doit d’abord organiser sa tournée des médias avec ses avocats et trouver un acheteur pour sa maison de Marnes-la-Coquette, mise en vente à 12 millions d’euros. Laeticia Hallyday a pris le temps de répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara dans "Le Portrait de la semaine" de "Sept à Huit" sur TF1.

"La place de Johnny est encore bien présente"

Lors de cet entretien diffusé dimanche 18 octobre 2020, Laeticia Hallyday a fait de rares confidences sur sa vie de couple avec Pascal Balland, qu’elle fréquente depuis plus d’un an. Une relation qui "n’est pas facile", comme l’a avoué Laeticia Hallyday. Et pour cause, presque trois ans après la mort de Johnny Hallyday, elle peine à tomber pleinement amoureuse d’un autre. "La place de Johnny est encore bien présente", a-t-elle indiqué avant d’ajouter : "C'est difficile d'apprendre à aimer. On a l'impression de tromper son mari. On a l'impression qu'on ne pourra pas aimer à nouveau, qu'on n'en sera pas capable. Qu'un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre coeur à un autre homme, ça paraît tellement compliqué, c'est vertigineux parce que le manque reste abyssal. On a tendance à comparer alors qu'il ne faut pas comparer". La maman de Jade et Joy affirme qu’elle "arrive à aimer différemment". "Ce n’est pas facile. On est souvent un couple à trois", a aussi estimé Laeticia Hallyday.

Par Matilde A.