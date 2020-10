Laeticia Hallyday en couple avec un célèbre acteur ?

Le 18 octobre dernier, Laeticia Hallyday accordait une longue interview à l'émission "Sept à Huit". Trois ans après la mort de Johnny Hallyday, elle se confiait sur sa nouvelle histoire d'amour avec le restaurateur Pascal Balland. "C'est difficile d'apprendre à aimer. On a l'impression de tromper son mari. On a l'impression qu'on ne pourra pas aimer à nouveau, qu'on n'en sera pas capable. Qu'un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre coeur à un autre homme, ça paraît tellement compliqué, c'est vertigineux parce que le manque reste abyssal. On a tendance à comparer alors qu'il ne faut pas comparer". Mais il y a quelques jours, le 23 octobre, Closer indiquait que Laeticia Hallyday avait rompu avec Pascal Balland à la suite d'un dîner dans un restaurant du 7ème arrondissement.

Un coup de foudre ?

Bernard Montiel annonçait que Laeticia Hallyday avait déjà retrouvé l'amour dans les bras d'un célèbre acteur. Et selon les informations de Voici, il s'agirait de Jalil Lespert, très discret sur sa vie privée depuis sa rupture avec Sonia Rolland en octobre 2018. Cela faisait plusieurs semaines maintenant que le réalisateur se penchait sur un biopic centré sur la vie de Johnny Hallyday. Il serait rentré en contact avec Laeticia Hallyday afin d'avoir quelques détails et en quelques jours seulement, le coup de fil aurait opéré à distance. Voici ajoute que le couple se serait rencontré à Paris durant les vacances de la Toussaint, et cela n'aurait fait que confirmer le coup de foudre naissant !

Par J.F.