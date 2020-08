Laeticia Hallyday en froid avec Pascal Balland à cause de Johnny ?

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday disparaissait. Laeticia Hallyday perdait son mari, le célèbre rockeur, qu’elle avait épousé en 1996. Ses différends avec Laura Smet et David Hallyday ont longtemps fait la Une des médias, jusqu’à l’accord trouvé entre la veuve du chanteur et les enfants de ce dernier. Depuis un an, Laeticia Hallyday est amoureuse de Pascal Balland. C’est dans les bras du restaurateur que la mère de Jade et Joy a retrouvé l’amour. Le couple est actuellement en vacances à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes, mais tout ne serait pas rose entre eux. En effet, des tensions auraient fait leur apparition.

Johnny Hallyday mis en cause

Selon une source proche du couple qui s’est confiée à Voici, "Pascal n’arrive pas à trouver sa place. Johnny est tellement présent partout, ici…" Le couple Hallyday s’est rendu à plusieurs reprises dans la Villa Jade où Laeticia Hallyday et Pascal Balland se trouvent. Le chanteur est très présent sur l’île, il y est même enterré et sa veuve se rendrait régulièrement sur sa tombe sans son compagnon. "Laeticia aurait voulu que le passé et le présent s’entremêlent, que Pascal l’accompagne sur la tombe du rocker, mais ça, ça a coincé", confie la source au magazine Voici en kiosque ce vendredi 21 août.

Toujours selon ce proche, l’humeur de Pascal Balland ne serait pas au beau fixe pour ces raisons. "Il est à fleur de peau, pas toujours sympa avec les autres, voire carrément pas aimable. Personne ne l’avait jamais vu comme ça !" Des déclarations qui surprennent. Puis la source ajoute à propos du couple, "ils passent leur temps à se disputer et à se réconcilier sur l’oreiller. Mais jusqu’à quand ?"

