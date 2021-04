Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : De tendres clichés du couple dévoilés

C'est le grand amour entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert. Depuis le début de leur relation il y a moins d’un an, les deux amoureux sont inséparables. Très présent sur les réseaux sociaux, le couple ne cesse de montrer son bonheur et de faire de tendres déclarations. Et les choses semblent aller vite pour Laeticia Hallyday et Jalil Lespert sur le point d’emménager ensemble. Après avoir vécu avec Johnny Hallyday dans leur villa de Pacific Palisades à Los Angeles pendant dix ans, Laeticia Hallyday ouvre un nouveau chapitre après sa vente. Avec le réalisateur, la maman de Jade et Joy va s'installer dans une demeure de 580 m² sur Monument Street, toujours dans le même quartier résidentiel.

Un couple fusionnel

Pour la somme de 6,85 millions de dollars, soit environ 5,8 millions d'euros, selon les informations de Closer, le couple a trouvé son nouveau nid douillet. Alors que Jalil Lespert aurait fait sa demande en mariage selon Voici, de tendres photos du couple ont été partagées par Laeticia Hallyday en en story sur Instagram ce vendredi 30 avril. Allongée sur un canapé, elle enlace dans ses bras le réalisateur sur un premier cliché où ils sont tout sourire. "Je pense qu’ils s’aiment", a commenté une amie du couple sur le cliché. Sur la deuxième photo prise également par cette amie commune, Laeticia Hallyday regarde avec tendresse Jalil Lespert et pose sa main délicatement sur son visage. Leur amie a ajouté un gif de La belle et le clochard pour évoquer le couple assis à une table.

Par Marie Merlet