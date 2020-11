Laeticia Hallyday et Jalil Lespert: les amoureux ont passé le week-end à Rome

Le 18 octobre dernier, Laeticia Hallyday accordait une longue interview à l'émission "Sept à Huit". Elle expliquait à quel point il était dur d'aimer quelqu'un après la mort de Johnny Hallyday. La veuve du rockeur était à l'époque en couple avec le restaurateur Pascal Balland. Quelques jours plus tard, le 23 octobre, on apprenait que le couple s'était séparé.

Laeticia Hallyday avait rompu avec Pascal Balland à la suite d'un dîner dans un restaurant du 7ème arrondissement affirmait "Closer". La mère de Jade et Joy n’a pas donné plus de détailrs, mais elle a confirmé l'information sur RTL : "Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c'était plus un pansement". Sans citer Pascal Balland, avec qui sa relation aura duré plus d’un an, Laeticia Hallyday lève le voile sur sa situation amoureuse. Selon Bernard Montiel, toujours très bien informé sur la vie de la veuve de Johnny, cette dernière avait déjà retrouvé l'amour. D'après "Voici", elle serait en couple avec Jalil Lespert, l'ex de Sonia Rolland.

Un tatouage commun ?

Ce week-end, la mère de Jade et Joy a posté une story Instagram dans laquelle on voit des images de Rome et du Vatican ainsi qu'un gâteau d'Halloween. On la voit aussi se faire tatouer. De son côté, l'acteur a posté en story la même photo de gâteau, sur son compte Instagram des photos de Rome et... une vidéo où il se fait tatouer par la même personne que Laeticia. Les deux amoureux ont donc passé un week-end ensemble à Rome et en n'ont rien caché (ou presque) à leurs fans. Que se sont-ils fait tatouer ? Pour l'instant, eux seuls le savent... Peut-être le révèleront-ils à leurs fans en même temps qu'ils officialiseront leur relation ?

Par Mélanie C.