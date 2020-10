Laeticia Hallyday face aux critiques : pourquoi Pierre Billon l'a défendue (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People aux commandes de son émission "L'instant de Luxe". En mai dernier, il avait reçu Pierre Billon, un proche de Johnny Hallyday. Lors de cet échange, l'artiste était revenu sur le rôle qu'il avait joué dans la bataille financière et juridique qui a opposé Laeticia Hallyday à ses beaux-enfants Laura Smet et David Hallyday.

"J'ai eu le rôle d'un ami qui avait vu certaines choses et qui la défendait (NDLR, Laeticia Hallyday). Malheureusement, je me suis retrouvé dans un clan, ce que je ne voulais absolument pas parce que je connais bien Sylvie Vartan, j'adore Sylvie, j'adore David. Il fallait bien que je la défende. D'un seul coup, de la petite préférée des Français, elle se retrouve la méchante, il ne faut pas exagérer non plus", disait-il.

"Je me suis occupée de maman jusqu'à la fin"

Ce vendredi 16 octobre, Pierre Billon a fait son retour sur le plateau de "L'instant de Luxe". L'occasion pour lui d'évoquer le décès de sa mère, qui l'a replongé dans ce qu'il a vécu lors de la disparition de Johnny Hallyday. "Quand Johnny Hallyday est parti, c'était les deux pires moments parce que ce sont des gens qu'on a accompagnés assez loin dans l'histoire et puis tu n'y crois pas. Tu te dis : 'Non, c'est une blague, ils vont tenir le coup'", a-t-il confié.

Un parallèle entre la disparition de sa mère et celle de Johnny Hallyday qu'il fait pour une raison bien précise, comme il l'a expliqué dans la suite de l'interview. "C'était le même genre de périple, c'est pour ça que j'ai défendu Laeticia. Je me suis occupé de maman jusqu'à la fin, avec les moments compliqués que ça représente quand tu as une maladie lourde (...) C'est pour ça que j'ai toujours défendu Laeticia quand les gens l'agressaient, en disant : 'Mes enfants, elle était là jusqu'à la fin avec Johnny, elle s'est merveilleusement comportée avec lui'", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV