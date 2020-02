Laeticia Hallyday fait une émouvante déclaration d'amour à Jade et Joy

Les tensions au sein du clan Hallyday sont toujours présentes. Si le meilleur ami de Laura Smet et Nathalie Baye ont enfoncé Laeticia Hallyday, l'ex-femme de Johnny Hallyday peut compter sur le soutien sans faille de ses deux filles, Jade et Joy. Dès qu'elle en a l'occasion, Laeticia Hallyday partage des moments importants de sa vie sur les réseaux sociaux. Actuellement, aux Etats-Unis, la nouvelle compagne de Pascal Balland respire la joie et le bonheur et profite de ses moments libres en famille. D'ailleurs, Laeticia Hallyday a fait, ce dimanche 9 février, une magnifique déclaration d'amour à ses deux filles, Jade et Joy, sur son compte Instagram.

Complice avec ses filles

Une belle complicité loin des scandales. L'ex mannequin parcourt le monde avec ses filles et aime partager ses expériences avec sa communauté de fans. Ce 9 février, Laeticia Hallyday s'est rendue sur son compte Instagram pour dévoiler de nombreux clichés d'elle et de sa fille Jade sur la plage de Malibu, en Californie. Avec un décor idyllique de coucher de soleil, la mère et la fille ont passé un bon moment en famille. D'ailleurs, pour accompagner sa publication, elle a commenté en légende : "Jade, toi et ta sœur Joy êtes le soleil de ma vie. C'est pourquoi je serai toujours là, vous êtes la prunelle de mes yeux. Pour toujours dans mon coeur. Je vous aime infiniment.". Elle a également souligné le fait que ces sublimes photos avaient été prises par Joy. Une future carrière en perspective pour la plus jeune fille de Johnny Hallyday ?

Par Solène Sab